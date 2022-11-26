Диетолог назвала утренний напиток, который поможет избавиться от вздутия живота

Само собой разумеется, что никто не любит сталкиваться с утренним вздутием живота.

Есть один напиток, наполненный электролитами, который, как клянутся эксперты в области здравоохранения, справится со вздутием живота: кокосовая вода.

Чтобы узнать больше о преимуществах кокосовой воды против вздутия живота, SheFinds.com поговорили с диетологом Лизой Ричардс, создателем диеты Candida. Она сказала, что это один из лучших напитков, которые вы можете пить каждое утро, чтобы уменьшить болезненное вздутие живота благодаря высокому содержанию калия и магния.

Кокосовая вода

Поддержание водного баланса всегда полезно для общего состояния здоровья, особенно если вы хотите избавиться от утреннего вздутия живота. Тем не менее, Ричардс говорит, что переход на кокосовую воду по утрам может быть одним из фантастических способов вернуть кишечник в нужное русло.

Кокосовая вода в последнее время приобрела большую известность в мире здорового образа жизни — и не зря. В этом напитке есть за что любить: он вкусный, освежающий и, самое главное, действительно полезный для здоровья. «В зависимости от качества кокосовой воды, которую вы покупаете, вы можете увидеть значительную пользу для здоровья от добавления ее в свой ежедневный режим, даже уменьшение вздутия живота», — объясняет Ричардс.

Во многом это благодаря тому, что кокосовая вода богата ценными витаминами и минералами. «Кокосовая вода — отличный способ получить некоторые важные минералы, особенно магний и калий», — объясняет Ричардс, отмечая, что «оба этих питательных вещества способны предотвращать и уменьшать вздутие живота, уменьшая задержку воды в организме».

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