Как кофе влияет на печень

17:25, Сегодня
Общество
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Фото: Pixabay

Названо количество употребляемых ежедневно чашек кофе, которое позитивно влияет на человеческий организм.

Американские ученые доказали, что кофе делает ткани печени менее жесткими, то есть позитивно влияет на этот орган.

Об этом сообщает CGH.

Эксперты в рамках Национального исследования здоровья и питания (NHANES) изучили данные 4,5 тысячи взрослых американцев, прошедших эластометрию – диагностический метод, устанавливающий степень фиброза печени, измеряя эластичность ее тканей. Им не удалось обнаружить связь между потреблением кофе и показателями ожирения печени, но они установили, что популярный напиток влияет на жесткость тканей этого органа.

Люди, выпивающие 3+ чашек ежедневно, имеют уровень жесткости втрое ниже по сравнению с теми, кто пьет меньше кофе или вообще не имеет его в своем рационе. Помимо этого кофеманы характеризуются более низким риском развития прогрессирующего фиброза печени. У кофе, где отсутствует кофеин, такой профилактический эффект не зафиксирован. Есть версия, что в основе механизма связи есть свойства кофеина.

Также эксперты вспомнили о недавнем обширном исследовании, куда привлекли около 500 тысяч жителей Великобритании. Было установлено, что благодаря употреблению 3+ чашек кофе в день уменьшается риск развития хронических болезней печени на 20%.

Риск смертности от этих патологий у кофеманов почти на половину меньше. Самым полезным вариантом является натуральный молотый кофе. Растворимые напитки, не содержащие кофеин, тоже имеют профилактический эффект, но уже в меньшей степени.

Ранее специалисты рассказали, когда лучше всего пить кофе.

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