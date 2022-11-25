Как кофе влияет на печень

Американские ученые доказали, что кофе делает ткани печени менее жесткими, то есть позитивно влияет на этот орган.

Об этом сообщает CGH.

Эксперты в рамках Национального исследования здоровья и питания (NHANES) изучили данные 4,5 тысячи взрослых американцев, прошедших эластометрию – диагностический метод, устанавливающий степень фиброза печени, измеряя эластичность ее тканей. Им не удалось обнаружить связь между потреблением кофе и показателями ожирения печени, но они установили, что популярный напиток влияет на жесткость тканей этого органа.

Люди, выпивающие 3+ чашек ежедневно, имеют уровень жесткости втрое ниже по сравнению с теми, кто пьет меньше кофе или вообще не имеет его в своем рационе. Помимо этого кофеманы характеризуются более низким риском развития прогрессирующего фиброза печени. У кофе, где отсутствует кофеин, такой профилактический эффект не зафиксирован. Есть версия, что в основе механизма связи есть свойства кофеина.

Также эксперты вспомнили о недавнем обширном исследовании, куда привлекли около 500 тысяч жителей Великобритании. Было установлено, что благодаря употреблению 3+ чашек кофе в день уменьшается риск развития хронических болезней печени на 20%.

Риск смертности от этих патологий у кофеманов почти на половину меньше. Самым полезным вариантом является натуральный молотый кофе. Растворимые напитки, не содержащие кофеин, тоже имеют профилактический эффект, но уже в меньшей степени.

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