Диетолог назвала напиток, который улучшает кровообращение и работу мозга

В холодное время нужно согреваться горячими напитками, например, кофе в сочетании с какао. Это не только вкусно, но и весьма полезно.
Об этом рассказала врач-диетолог Светлана Фус в Facebook.
«Кофе в сочетании с какао — один из самых вкусных и интересных коктейлей, который вы можете легко приготовить дома или попробовать практически в любом кафе. Вариантов рецептов действительно много, и можно варьировать вкусовые оттенки по своему предпочтению, каждый раз наслаждаясь новыми нотками. сладостей», — пишет эксперт.
По словам Фус, исследователями была доказана явная польза такого напитка для организма. Поэтому советует попробовать, если раньше никогда им не лакомились.
Полезные свойства напитка с кофе и какао:
- улучшает кровообращение, стимулируя работу мозга
- какао-порошок богат полифенолами и природными антиоксидантами, которые уменьшают воспаление, защищают клетки от повреждения.
- такой напиток снижает риск развития желчнокаменной болезни, препятствует выпадению холестерина в осадок, оказывает желчегонный эффект.
- такой напиток имеет очень интересный вкус
«Курсор» писал ранее, что ученые и медики советуют ввести в рацион какао, поскольку этот напиток помогает поддерживать здоровье и угнетает развитие инфекций.