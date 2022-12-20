Диетолог назвала напиток, который улучшает кровообращение и работу мозга

Об этом рассказала врач-диетолог Светлана Фус в Facebook .

В холодное время нужно согреваться горячими напитками, например, кофе в сочетании с какао. Это не только вкусно, но и весьма полезно.

«Кофе в сочетании с какао — один из самых вкусных и интересных коктейлей, который вы можете легко приготовить дома или попробовать практически в любом кафе. Вариантов рецептов действительно много, и можно варьировать вкусовые оттенки по своему предпочтению, каждый раз наслаждаясь новыми нотками. сладостей», — пишет эксперт.

По словам Фус, исследователями была доказана явная польза такого напитка для организма. Поэтому советует попробовать, если раньше никогда им не лакомились.

Полезные свойства напитка с кофе и какао:

улучшает кровообращение, стимулируя работу мозга

какао-порошок богат полифенолами и природными антиоксидантами, которые уменьшают воспаление, защищают клетки от повреждения.

такой напиток снижает риск развития желчнокаменной болезни, препятствует выпадению холестерина в осадок, оказывает желчегонный эффект.

такой напиток имеет очень интересный вкус

«Курсор» писал ранее, что ученые и медики советуют ввести в рацион какао, поскольку этот напиток помогает поддерживать здоровье и угнетает развитие инфекций.