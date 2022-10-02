Названы симптомы, свидетельствующие о снижении иммунитета

С наступлением осенних холодов повышается риск подхватить бактериальную или вирусную инфекцию.

В период осенней смены погоды, уменьшения солнечного света, увеличения холода и активизации сезонных инфекций сила иммунитета может снижаться. Нагрузка на него в это время становится очень существенной.

По словам польских экспертов, с наступлением осеннего ненастья, холодов повышается риск получить бактериальную или вирусную инфекцию, пишет портал U-News.

«На снижение иммунитета указывают изменения, внезапно возникающие вокруг и внутри рта», — говорится в материале.

В частности, язык, а также заднюю стенку глотки и небо может покрыть налет. Кроме того, когда работа иммунитета ухудшается, на губах появляется герпес.

«Еще один признак – это чрезмерная сонливость. Начинаются жалобы на чувство хронической усталости», – отмечают авторы.

Также на возможное снижение иммунитета указывают участившиеся незначительные инфекции и более длительное заживление кожи при повреждениях.

«Кожа в целом становится подвержена многим раздражениям из-за повышенной чувствительности. Кроме этого, может возникать проблема выпадения волос и появления пятен на ногтях», — утверждает издание.

Как сообщал Курсор, эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.