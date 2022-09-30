Диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и темной скорлупой

Цвет скорлупы куриных яиц не влияет на их вкусовые и питательные свойства. Об этом рассказал диетолог Айтор Санчес.
По словам эксперта, окрас яйца зависит от цветового пигмента, который передаст ему курица. А он, в свою очередь, меняется в зависимости от породы птицы.
Собственно, предпочтение, которое отдают покупатели тем или иным яйцам по цвету, зависит в основном от моды и от того, какие яйца кажутся им более «натуральными» или ассоциируются с «деревенскими». Но на самом деле ни о питательности, ни даже об образе жизни и питании курицы цвет яйца ничего не говорит, добавил Санчес.
При этом медики призывают регулярно включать яйца в свой рацион. Они повышают иммунитет, нормализуют артериальное давление, защищают нервную систему, помогают бороться с лишним весом. Это доступный источник протеина, который нужен для строительства клеток организма — от мышц и внутренних органов до костей, кожи и волос. Яйца питательны, но не калорийны.
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