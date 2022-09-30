Диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и темной скорлупой

Многие люди ошибочно считают, что цвет скорлупы яйца определяет его вкусовые качества либо полезность для организма. На самом деле, эти яйца абсолютно одинаковые по своему составу.

Цвет скорлупы куриных яиц не влияет на их вкусовые и питательные свойства. Об этом рассказал диетолог Айтор Санчес.

По словам эксперта, окрас яйца зависит от цветового пигмента, который передаст ему курица. А он, в свою очередь, меняется в зависимости от породы птицы.

Собственно, предпочтение, которое отдают покупатели тем или иным яйцам по цвету, зависит в основном от моды и от того, какие яйца кажутся им более «натуральными» или ассоциируются с «деревенскими». Но на самом деле ни о питательности, ни даже об образе жизни и питании курицы цвет яйца ничего не говорит, добавил Санчес.

При этом медики призывают регулярно включать яйца в свой рацион. Они повышают иммунитет, нормализуют артериальное давление, защищают нервную систему, помогают бороться с лишним весом. Это доступный источник протеина, который нужен для строительства клеток организма — от мышц и внутренних органов до костей, кожи и волос. Яйца питательны, но не калорийны.

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