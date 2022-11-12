Диетолог поделилась методом, как есть досыта и не набирать вес

Знаменитый индийский диетолог Нэнси Дехра поделилась простым советом для желающих похудеть, который позволяет есть досыта.

Об этом сообщило издание The Indian Express.

Эксперты говорит, что пытаясь потерять вес, многие люди пропускают приемы пищи и ограничивают себя в отдельных продуктах, однако, по мнению экспертов, этот путь не эффективен и может привести к проблемам со здоровьем.

Вместо диеты Дехра предлагает практиковать контроль порций. Она советует две трети тарелки заполнять едой, богатой белком, овощами и салатом, а оставшуюся часть – «любимыми углеводами».

Начинать прием пищи нужно именно с овощей и белков, которые хорошо насыщают, а затем переходить к калорийной пище, под которую отведена последняя треть тарелки.

При таком методе человек перестает объедаться и незаметно для себя снижает общую калорийность порции.

Она объяснила, что большинство людей, как правило, сначала едят блюда, богатые углеводами, быстро насыщаются и недополучают белков и жиров.

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