Диетолог назвала пять лучших масел, помогающих контролировать уровень сахара в крови

Выбор правильного масла важен, особенно для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, такие как диабет.

Один из самых важных ингредиентов в еде — растительное масло, особенно для людей с такими заболеваниями, как диабет.

Компания Health Shots связалась с диетологом Рупшри Джайсвал, чтобы узнать, какие растительные масла лучше всего подходят для пациентов с диабетом.

1. Оливковое масло

В нем есть антиоксидант под названием тирозол, который работает как терапевтическое средство и помогает улучшить резистентность к инсулину. Кроме того, это масло обладает противовоспалительными свойствами, а благодаря своей легкой консистенции также снижает риск ожирения.

2. Кунжутное масло

Поскольку кунжутное масло богато витамином Е и другими антиоксидантами, такими как лигнаны, и обладает противовоспалительными свойствами, оно полезно для больных диабетом. На самом деле, оно также хорошо помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови.

3. Масло рисовых отрубей

Джайсвал говорит: «Считается, что самым полезным маслом для здоровья сердца является масло из рисовых отрубей. Он содержит много мононенасыщенных жирных кислот и антиоксидантов, которые полезны для больных диабетом».

4. Арахисовое масло

Другое масло, которое можно использовать для приготовления пищи для больных диабетом, — арахисовое масло. Арахисовое масло богато полиненасыщенными и мононенасыщенными жирами, которые помогают контролировать уровень вредного холестерина и поэтому отлично подходят для людей, страдающих диабетом. Это масло с ореховым вкусом также содержит полезные свойства витамина Е.

5. Кокосовое масло

Кокосовое масло — это хорошо известное масло, которое обладает многочисленными полезными свойствами для кожи, волос и общего состояния здоровья. Джайсвал говорит: «Кокосовое масло снижает аппетит и лучше сжигает жир, а также помогает в снижении веса и управлении весом. Оно повышает уровень хорошего холестерина в организме и поддерживает здоровье сердца». Кроме того, это источник здоровых насыщенных жиров, которые могут помочь эффективно контролировать уровень сахара в крови.

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