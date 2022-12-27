Ученые выяснили, как можно замедлить старение сердца

Группа биоинженеров из лаборатории профессора Адама Энглера в Калифорнийском университете в Сан-Диего опубликовала статью в журнале Nature Aging, которая помогает нам лучше понять, как стареет сердце, и проливает свет на возможный путь замедления сердечного старения.

Натали Киркланд, доктор философии, научный сотрудник лаборатории Энглера и первый автор статьи, использовала плодовых мушек, чтобы показать, что количество ламина С, белка, отвечающего за поддержание структурной целостности ядер клеток сердца, снижается с возрастом мух. Это исследование показало, что снижение уровня ламина отвечает за вызванное возрастом структурное ремоделирование сердца плодовой мушки, и это может быть потенциальной целью для замедления или даже обращения вспять старения сердца у людей.

«Наша работа демонстрирует, что возрастное ремоделирование ядер играет ключевую роль в сердечной функции. Ядерная морфология, вероятно, является маркером здоровья клеток и тканей и может быть нацелена на потенциальные методы лечения», — сказала Киркланд.

Киркланд, исследователи из Лаборатории Энглера и их сотрудники из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса и Национального института старения при Национальных институтах здравоохранения использовали плодовых мушек (Drosophila Melanogaster) для этого исследования по четырем причинам:

Продолжительность жизни плодовых мушек составляет от 6-ти до 8-и недель, что делает их практичными для возрастных исследований.

Плодовые мушки и люди имеют 82% общих сердечных протеомов.

Возможны различные исследования.

Плодовые мушки имеют простую генетику, которую легко имитировать.

Эти свойства делают плодовых мушек относительно быстрой и простой моделью для определения путей сохранения сердца, представляющих интерес для исследований на людях. Киркланд и студент четвертого курса бакалавриата по биоинженерии Скотт Скалак, соавтор статьи, использовали метод микродиссекции на сердце мухи. Затем сердца сохраняли и исследовали с помощью иммунофлуоресценции и конфокальной микроскопии.

Затем команда количественно оценила это изменение путем сегментации и измерения ядерной жесткости с помощью атомно-силовой микроскопии. Именно тогда они обнаружили, что ядра кардиомиоцитов становятся жесткими во время естественного старения; после проведения генетического анализа исследователи обнаружили, что экспрессия ядерных ламинов снижается с возрастом мух.

Команда смогла убедиться, что эти результаты также применимы к мышам и приматам, благодаря сотрудникам Национального института старения. Это указывает на то, что роль ламинов может относиться и к старению сердца человека, что может иметь огромное терапевтическое значение, поскольку воздействие на пути, стимулирующие ламин, потенциально может помочь избежать этого механического изменения, связанного со старением сердца.

В будущих исследованиях они намерены изучить, почему ламины теряются с возрастом и как поддержание определенной экспрессии кардиальных генов может улучшить работу сердца и продолжительность жизни.

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