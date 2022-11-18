Диетолог предложила лучший завтрак для похудения

Американский диетолог Бренда Пералта описала идеальный, по ее мнению, завтрак при похудении.
Об этом сообщило издание Eat This, Not That!.
Клетчатка способствует пищеварению и помогает надолго заглушить чувство голода.
Дополнительно утром полезно есть фрукты или ломтик цельнозернового хлеба, можно даже с авокадо.
Еще одним вариантом завтрака может быть небольшая порция каши из цельного зерна и кусочек отварной куриной грудинки или запеченной рыбы. Добавить к этому можно разнообразную зелень и «легкие» овощи, вроде огурцов, кабачков, помидоров.
Также «Курсор» сообщал о лучших диетах для здорового похудения.
Помимо этого, врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.