Диетолог предложила лучший завтрак для похудения

Американский диетолог Бренда Пералта описала идеальный, по ее мнению, завтрак при похудении.

Об этом сообщило издание Eat This, Not That!.

Так, эксперт уверена, что по утрам людям необходима сытная комбинация белка и клетчатки. По ее словам, белок – лучшее питательное вещество, которое можно добавлять в рацион, когда пытаешься сбросить вес и сохранить плоский живот.

Клетчатка способствует пищеварению и помогает надолго заглушить чувство голода.

Бренда советует завтракать омлетом или яичницей-болтуньей с овощами: цукини, помидорами, стручковым перцем или шпинатом.

Дополнительно утром полезно есть фрукты или ломтик цельнозернового хлеба, можно даже с авокадо.

Еще одним вариантом завтрака может быть небольшая порция каши из цельного зерна и кусочек отварной куриной грудинки или запеченной рыбы. Добавить к этому можно разнообразную зелень и «легкие» овощи, вроде огурцов, кабачков, помидоров.

