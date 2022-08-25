Диетолог предупредила: какие продукты провоцируют головную боль

Эксперт в области здорового питания Светлана Фус объяснила, как продукты влияют на головные и боли и какие ингредиенты в еде и напитках лучше минимизировать.

Об этом диетолог рассказала в своем Facebook.

Часто причиной головной боли становится красное вино. Оно богато так называемыми фенольными соединениями, что оказывают успокаивающий эффект, но также могут вызвать пароксизмальную головную боль, отмечает она.

Гистамин также приводит к головным болям. Он содержится в сыре, в дрожжах и изделиях из них, рыбе (селедка маринованная), пиве, вине, шоколаде и т.д.

Опасны также сульфиты, которые накапливаются в организме при частом потреблении определенных продуктов, тоже могут провоцировать головные боли. Их добавляют в продукты питания для прекращения роста бактерий. Сульфиты могут находиться в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе.

К опасным стоит причислить и вещество аспартам, что содержится в составе сладкой газировки (фанта, кока-кола и другие напитки), в «жвачках» и «быстрых завтраках».

Кроме того, головные боли могут быть спровоцированы употреблением кофеина, который повышает давление крови в кровеносных сосудах и может вызвать резкую головную боль.

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