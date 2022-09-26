Диетолог раскрыла важные секреты о похудении после 40 лет: простые правила

Врач говорит, что после 40 стоит пересмотреть пищевые привычки и предпочтения. Так, некоторые продукты стоит увеличить в своем рационе, а некоторые — наоборот, есть меньше.

Об этом рассказала известный диетолог, эксперт по женскому здоровью и автор многих книг о питании Ники Вильямс.

Как отмечает эксперт, женщинам нужно следить не только за калориями, но и за количеством питательных веществ в тех продуктах, которые они употребляют ежедневно.

По словам Ники Уильямс, универсальной диеты для всех женщин не существует. Но определенные продукты могут изменить здоровье. Для нормального баланса гормонов, нужен постоянный поток питательных веществ.

Основой рациона должны стать овощи — в каждой трапезе их количество должно составлять не менее 50% порции. Самые лучшие варианты — брокколи, белокочанная и цветная капуста, листовые овощи, руккола.

Также в рационе обязательно должны быть жиры. Они помогают усваивать витамины, участвуют в производстве гормонов, поддерживают уровень сахара в крови. Здоровые жиры есть в авокадо, жирной рыбе, кокосовом и оливковом масле, орехах и семечках.

Еще женскому организму необходим белок. Поэтому в рацион нужно включить молочные продукты, яйца, мясо, рыбу, чечевицу, фасоль, нут, семечки и орехи.

От рафинированных углеводов стоит отказаться или максимально снизить употребление. Это касается обработанных продуктов, пирожных, макарон, хлеба, сахара и выпечке.

Полезные углеводы нужно получать из овощей, коричневого риса, фасоли, бобовых, сладком картофеля.

Все питание нужно разделить на четыре основных приема пищи — завтрак, полдник, обед и ужин. А от перекусов между приемами пищи нужно отказаться. Перерывы между основными приемами пищи должны составлять 5-6 часов.

Также Ники Вильямс рекомендует попробовать ночные голодания. То есть, отказаться от любой пищи на 12-15 часов в сутки, между ужином и завтраком. Это поможет сжечь большее количество жира.

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