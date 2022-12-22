Диетолог рассказала, чем стоит заменить рис на диете

Киноа является отличным заменителем риса на диете. Оно бывает двух видов, красный и белый, и богато белками, цинком, витаминами, полезными жирами, фосфором, магнием, минералами, антиоксидантами и другими питательными веществами. Киноа также не содержит глютена. На самом деле, поскольку киноа имеет низкий гликемический индекс и рекомендуется для больных диабетом, оно также помогает снизить уровень сахара в крови.

Чтобы помочь вам понять, как киноа помогает похудеть, Health Shots связалась с диетологом Видхи Чавла из диетической клиники Fisco.

1. Сохраняет чувство сытости дольше

Киноа содержит нерастворимую клетчатку. Следовательно, когда вы включаете его в свой рацион, оно заставляет вас чувствовать себя сытым в течение длительного времени, и вы избегаете переедания.

2. Богато белком и клетчаткой

«Оно также богат белками и пищевыми волокнами, которые помогают вам поддерживать очень хороший обмен веществ, и, таким образом, ваша тяга к еде исчезает, помогая вам поддерживать потребление калорий», — говорит Чавла.

3. Полезно для кишечника

Клетчатка, важный компонент для здоровья, содержится в большом количестве в киноа. Включите в свой рацион больше продуктов, богатых клетчаткой, если вы хотите поддерживать свой вес и способствовать здоровью кишечника.

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