Диетолог рассказала, каким не должен быть завтрак

Американский диетолог Лаура Бурак назвала самый вредный и опасный для человеческого организма и фигуры завтрак.

Об этом пишет Eat This, Not That!.

По словам эксперта, самыми худшим вариантом для первого употребления пищи в течение дня является еда с высоким содержанием сахара. Это — пончики, блины и кексы. Бурак говорит, что сахар — это «пустые калории», которые кроме ожирения еще приводят и к повышению уровня холестерина в крови.

Кроме того, в сладостях нет необходимых для организма во время завтрака белка и клетчатки, что ускоряет чувство голода. Это, в итоге, приведет к перееданию в течение дня и нарушениям режима питания.

Диетолог советует есть на завтрак овсянку и добавлять к ней белок — авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб. Дополнить прием пищи можно любыми овощами и зеленью.

