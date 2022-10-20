Диетолог рассказала женщинам, как продлить молодость после 40 лет

Смена пищевого поведения в 40 лет позволит женщинам замедлить процессы старения, сохранив красоту и здоровье, уверяют специалисты.

Об этом пишет storinka.com.ua.

По словам диетолога Елены Соломатиной, ранние возрастные изменения в организме начинаются в 35 лет, когда уменьшается объем подкожно-жировой клетчатки из-за увеличения процентного содержания жира в организме. В этом возрасте у женщин начинает резко изменяться внешность, то есть поверхностные пакеты лица смещаются по диагонали медиально и вниз, отметила диетолог.

В этот период важно избавить свой рацион от сладостей в виде булочек, кондитерских изделий и других сахаросодержащих блюд. Прекрасной альтернативой сладостям могут стать сухофрукты, ягоды, несладкие фрукты и шоколад темных сортов, улучшающий работу сосудов, посоветовала Соломатина.

Также следует отказаться от жирной пищи, чипсов, картофеля фри, бургеров и других готовящихся на масле продуктов. Они могут вызвать пищевое расстройство, а если их употреблять часто, то приведут к язве и раку желудка. К тому же, эти блюда откладываются как жир в боках и на животе. Следует также заменять приготовленную на масле еду морепродуктами. Как отметила диетолог, морские деликатесы влияют на замедление процесса старения организма, насыщая его полезными веществами. Морепродукты также оттягивают дегенеративные в организме провоцирующие преждевременное старение.

Омега-3 жирные кислоты нужны для поддержания красоты и здоровья, особенно это важно для женского организма, который переживает сложные процессы перестройки. Более того, именно этот элемент улучшает кровоснабжение, сокращает риск развития заболеваний сердца и сосудов, повышает когнитивные функции мозга.

Для улучшения работы женской репродуктивной системы следует использовать продукты, содержащие фитоэстрогены. К примеру, они в больших количествах есть в бобовых, орехах, гранате и злаках, отметила Соломатина. Эти продукты также могут предотвратить сбой в менструальном цикле и предотвратить развитие рака шейки матки. Такие же свойства обладает и витамином D, который содержится в печени трески, красной икре, горохе, сыре твердых сортов и грибах.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.