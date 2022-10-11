Диетологи назвали два популярных ингредиента, которые значительно затрудняют похудение

Эксперты в области здравоохранения Лиза Ричардс и Крутика Нанавати рассказали, что вам следует по возможности сократить потребление двух ингредиентов: рафинированной муки и растительного масла. Вот, почему.

Рафинированная мука

Если вы часто печете, вы, скорее всего, используете большое количество муки. Тем не менее, Нанавати отмечает, что вы должны быть осторожны с рафинированными сортами, потому что они могут «саботировать ваши усилия по снижению веса». В основном это связано с тем, что рафинированная мука, как и многие переработанные ингредиенты, «высококалорийна и имеет небольшую пищевую ценность».

Кулинарные масла

Другим распространенным ингредиентом, который может нанести вред вашему телу и замедлить процесс похудения, является не что иное, как печально известные растительные масла . «Масла — один из худших ингредиентов для приготовления пищи, если вы хотите похудеть, — говорит нам Ричардс. — Это потому, что они очень калорийны и содержат мало питательных веществ, в которых на самом деле нуждается организм. По сути, это пустые калории».

Конечно, полностью исключить все масла из своего рациона очень сложно, так как некоторые рецепты без них не обходятся. Однако Ричардс отмечает, что они не всегда необходимы, особенно в больших количествах, которые требуются во многих рецептах. «Например, при обжаривании овощей в рецептах обычно требуется какое-то масло, около 2 столовых ложек. Этого можно избежать, заменив масло водой или низкокалорийным соусом, таким как жидкие аминокислоты или бальзамический уксус», — говорит она.

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