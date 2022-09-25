Диетологи назвали два продукта, которые увлажняют кожу

Врачи-дерматологи Азза Халим и Ксения Собчак рассказали, что нужно сделать, чтобы кожа была более эластичной и здоровой.

Лицо является нашей визитной карточкой, поэтому за кожей в этой области, да и не только, нужно регулярно и ответственно следить. Врачи-дерматологи Азза Халим и Ксения Собчак отметили, что в этом деле могут помочь некоторые продукты.

Об этом сообщает Actualnews.

Специалисты порекомендовали обогатить рацион куриными яйцами, потому что в их составе содержатся важные белки, а также полезный холестерин и пигмент лютеин, который способствуют улучшению состояния кожи, в частности делают ее более сияющей и эластичной.

А вторым продуктом являются орехи. Врачи отметили, что они содержат большое количество витаминов и антиоксидантных веществ, которые укрепляют сосуды и сердце, а еще благоприятна влияют на кожу лица.

Чтобы получить усиленный эффект, важно пересмотреть свой рацион в целом и больше заниматься физической активностью, а также отказаться от вредных привычек.

«Курсор» писал ранее, что сухая кожа в неких вариантах является свидетельством сбоя в работе почек. Соответствующие данные приводятся в отчете медиков из Национального фонда почек США.

Еще мы писали, что маленькие дети и младенцы, а также люди с уже существующими кожными заболеваниями особенно уязвимы для опасностей от пассивного курения.