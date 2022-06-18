Сигаретный дым негативно влияет на кожу при касании — ученые

Ученые предупреждают, что маленькие дети и младенцы, а также люди с уже существующими кожными заболеваниями особенно уязвимы для опасностей от пассивного курения.

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде, США, выяснили, что сигаретный дым очень негативно влияет на кожу, когда касается с ней. Так, ему необязательно попадать в легкие, чтобы вредить организму.

Новое исследование было опубликовано в журнале Atmosphere.

В исследовании говорится, что даже относительно краткого воздействия никотина достаточно, чтобы вызвать повреждение кожи

В рамках эксперимента была создана трехмерная модель эпидермиса, на которую воздействовали посредством никотинового дыма. Это продолжалось на протяжении 24 часов. Этого хватило, чтобы привести к повреждению клеток.

К счастью, при кратковременном влиянии подобного эффекта не наблюдалось. Кроме того, кожа взрослого человека довольно быстро регенерирует, но дети подвержены особой опасности, находясь рядом с теми, кто курит.

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