Диетологи назвали самые опасные сочетания продуктов

Питание — важная составляющая жизни каждого человека. От него зависит большинство процессов, которые происходят в организме.

Оказывается, некоторые продукты лучше не совмещать. В ином случае — рискуете заполучить плохое самочувствие, а то и спровоцировать развитие болезней. Итак, не стоит совмещать на одной тарелке:

Разные виды белка. Разные продукты, содержащие белок, требуют разных пищеварительных соединений в организме, а также разного количества времени на их переваривание. Например, вам не стоит есть омлет из сыра и мяса. Вместо этого сделайте вегетарианский омлет.

Молоко с любыми другими продуктами. Молоко нужно пить только «в одиночку». Именно сочетание молока с любыми другими продуктами приводит к расстройству желудка. Ни в коем случае не пейте молоко после употребления редиса и чеснока.

Чай, кофе, алкогольные и безалкогольные напитки с твердой пищей. Эти напитки препятствуют нормальному пищеварению. Любая жидкость разжижает ферменты, поэтому вам сложно переваривать белки, жиры и углеводы.

Холодная вода с приготовленной пищей. Свежеприготовленные горячие блюда легко усваиваются организмом. Холодная вода подавляет возможности пищеварения и приводит к неэффективному, неполному перевариванию. Организму приходится работать гораздо сильнее.

Фрукты с любыми другими продуктами. Фрукты быстро переходят в кишечник, где легко усваиваются и перевариваются. Если же смешать употребление фруктов с другой едой, то они создадут кислую среду в желудке, что затруднит пищеварительный процесс.

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