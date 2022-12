Диетологи объяснили, как преодолеть тягу к сладкому

Диетологи считают, что завтрак из овсяной каши лучше всего поможет преодолеть тягу к сладкому.

Об этом сообщил портал Eat This, Not That!

Эксперт по питанию Триста Бест отметила, что многие традиционные продукты для завтрака, например, хлопья с молоком или выпечка, могут увеличить дневное потребление сахара. По ее словам, завтрак из сладких хлопьев с молоком быстро утолит голод, однако вскоре чувство голода скоро появится снова.

Врач-диетолог Лиза Янг рекомендует начинать день с употребления овсянки. Клетчатка, содержащаяся в овсяной каше, не только полезна сама по себе, но и помогает поддерживать нужный уровень сахара в крови и снижает тягу к сладкому, – заявила Лиза.

В такую кашу полезно добавить нежирное молоко, семена льна и ягоды.

Кроме того, побороть тягу к сладкому поможет достаточное потребление овощей и фруктов. Важно, чтобы вы всегда были сыты, а для этого желательно придерживаться дробного питания и есть 5-6 раз в день.

