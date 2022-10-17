Диетологи рассказали, что лучше всего есть на завтрак

Хороший завтрак должен быть максимально питательным, в идеале таким, который утоляет голод на 4-6 часов. Что лучше всего есть утром, чтобы долго оставаться сытым и не навредить здоровью, рассказали медики.

Очень желательно, чтобы завтрак содержал все питательные вещества: белки, жиры, медленные углеводы.

И, конечно, он должен быть быстр в приготовлении или приготовленный заранее.

Что можно есть утром из углеводов? Любые крупы длительной варки. Цельнозерновой или другой полезный вариант хлеба. А также макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые. Полученные из них калории успеют потратиться в течение дня. Бобовые, но после них особенно важно в течение дня пить достаточно воды.

Что лучше есть утром из белков? На завтрак лучше выбирать белково-жирные продукты. Орехи, жирная рыба, сыр твердый и домашний, субпродукты, яйца — все это содержит также достаточное количество белков. Более нежирные источники белка лучше оставлять на ужин. Это касается нежирной рыбы, курицы и индейки.

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