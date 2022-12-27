Динозавры были в расцвете сил, когда на них обрушился роковой астероид — ученые

Недавнее исследование, проведенное Эдинбургским университетом, предоставляет новые доказательства того, что динозавры были сильными во время их внезапной гибели. Изучая летопись окаменелостей, чтобы реконструировать пищевые сети тысячелетий до и после удара астероида, исследователи также пролили новый свет на то, как некоторые млекопитающие и птицы пережили катастрофу, положившую конец 165 млн лет жизни динозавров.
Новое исследование было опубликовано в журнале Science Advances.
«Это очень интересное исследование, в котором используется подход, редко используемый в палеонтологии позвоночных», — сказал палеонтолог Луис Чьяппе, директор Института динозавров в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес, не участвовавший в исследовании.
В исследовании было рассмотрено более 1 600 ископаемых образцов, датируемых периодом от 18 млн лет до удара астероида — последние годы мелового периода — до первых 4 млн лет палеогенового периода, который начался в тот день, когда скала шириной 12,5 км врезалась в то, что сейчас является мексиканским полуостровом Юкатан.
Окаменелости представляли практически все виды животных, которые ели и ели в течение этого периода времени, от рыб, саламандр и лягушек до крокодилов, динозавров и млекопитающих. Глядя на количество найденных останков, ученые пришли к выводу, что динозавры занимали стабильное и надежное место в экологической сети на момент своей смерти, при этом в летописи окаменелостей нет никаких указаний на то, что их источники пищи сокращались.
Обладая гораздо меньшей безопасностью в пищевой сети, чем их собратья-динозавры, млекопитающие провели поздний меловой период, пытаясь закрепиться в ландшафте, где доминировали гигантские рептилии. Ученые обнаружили большое разнообразие видов млекопитающих, предполагая, что семья находится в процессе адаптации к своему миру.
«Это своего рода компромисс. Динозавры были гораздо более устойчивыми в своей экологии. Они, конечно, были хозяевами своей экосистемы. С другой стороны, млекопитающие диверсифицировались и начали колонизировать разные места обитания и разные среды. Когда астероид упал, эта гибкость могла стать спасением для млекопитающих», — сказали ученые.
Когда произошло столкновение и последующие пожары и облака твердых частиц поджарили ландшафт и изменили атмосферу, большинство динозавров не могли зарыться под землю, улететь на более безопасную территорию или погрузиться в воду, чтобы пережить худшее, как это сделали выжившие виды.
Хотя новое исследование отвечает на вопросы о важном событии в прошлом планеты, оно также может помочь ученым интерпретировать ее будущее. Понимание пяти событий массового вымирания в доисторической летописи может помочь нам предвидеть, как виды растений и животных могут пострадать и исчезнуть в результате антропогенного изменения климата.
Как сообщал Курсор, массовое вымирание динозавров стало бурным концом правления этих когда-то господствовавших зверей после того, как огненный метеорит обрушился на Землю около 66 млн лет назад, когда извергались вулканы, а глобальные температуры поднимались и опускались.
Наша редакция писала, что ученые обнаружили покрытый кожей скелет динозавра. В Канаде археологи нашли на склоне горы окаменелости, оказавшиеся крайне редким скелетом «утконосого» динозавра.
Также Курсор сообщал, что в Африке обнаружили «самого древнего» динозавра.