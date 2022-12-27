Динозавры были в расцвете сил, когда на них обрушился роковой астероид — ученые

Палеонтологи сходятся во мнении, что массовый удар астероида стал причиной гибели динозавров, но продолжаются споры по поводу общего состояния рептилий во время рокового столкновения.

Недавнее исследование, проведенное Эдинбургским университетом, предоставляет новые доказательства того, что динозавры были сильными во время их внезапной гибели. Изучая летопись окаменелостей, чтобы реконструировать пищевые сети тысячелетий до и после удара астероида, исследователи также пролили новый свет на то, как некоторые млекопитающие и птицы пережили катастрофу, положившую конец 165 млн лет жизни динозавров.

Новое исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

«Это очень интересное исследование, в котором используется подход, редко используемый в палеонтологии позвоночных», — сказал палеонтолог Луис Чьяппе, директор Института динозавров в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес, не участвовавший в исследовании.

В исследовании было рассмотрено более 1 600 ископаемых образцов, датируемых периодом от 18 млн лет до удара астероида — последние годы мелового периода — до первых 4 млн лет палеогенового периода, который начался в тот день, когда скала шириной 12,5 км врезалась в то, что сейчас является мексиканским полуостровом Юкатан.

Окаменелости представляли практически все виды животных, которые ели и ели в течение этого периода времени, от рыб, саламандр и лягушек до крокодилов, динозавров и млекопитающих. Глядя на количество найденных останков, ученые пришли к выводу, что динозавры занимали стабильное и надежное место в экологической сети на момент своей смерти, при этом в летописи окаменелостей нет никаких указаний на то, что их источники пищи сокращались.

Обладая гораздо меньшей безопасностью в пищевой сети, чем их собратья-динозавры, млекопитающие провели поздний меловой период, пытаясь закрепиться в ландшафте, где доминировали гигантские рептилии. Ученые обнаружили большое разнообразие видов млекопитающих, предполагая, что семья находится в процессе адаптации к своему миру.

«Это своего рода компромисс. Динозавры были гораздо более устойчивыми в своей экологии. Они, конечно, были хозяевами своей экосистемы. С другой стороны, млекопитающие диверсифицировались и начали колонизировать разные места обитания и разные среды. Когда астероид упал, эта гибкость могла стать спасением для млекопитающих», — сказали ученые.

Когда произошло столкновение и последующие пожары и облака твердых частиц поджарили ландшафт и изменили атмосферу, большинство динозавров не могли зарыться под землю, улететь на более безопасную территорию или погрузиться в воду, чтобы пережить худшее, как это сделали выжившие виды.

Хотя новое исследование отвечает на вопросы о важном событии в прошлом планеты, оно также может помочь ученым интерпретировать ее будущее. Понимание пяти событий массового вымирания в доисторической летописи может помочь нам предвидеть, как виды растений и животных могут пострадать и исчезнуть в результате антропогенного изменения климата.

Как сообщал Курсор, массовое вымирание динозавров стало бурным концом правления этих когда-то господствовавших зверей после того, как огненный метеорит обрушился на Землю около 66 млн лет назад, когда извергались вулканы, а глобальные температуры поднимались и опускались.

Наша редакция писала, что ученые обнаружили покрытый кожей скелет динозавра. В Канаде археологи нашли на склоне горы окаменелости, оказавшиеся крайне редким скелетом «утконосого» динозавра.

Также Курсор сообщал, что в Африке обнаружили «самого древнего» динозавра.