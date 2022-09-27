Ученые выяснили интересный факт о динозаврах

Их массовое вымирание после того, как огненный метеорит обрушился на Землю около 66 млн лет назад, когда извергались вулканы, а глобальные температуры поднимались и опускались, стало бурным концом правления этих когда-то господствовавших зверей. Но теперь другое исследование предполагает, что динозавры уже были на грани вымирания за миллионы лет до удара метеорита, согласно анализу более 1 000 окаменелых яичных скорлуп, которые были обнаружены в центральном Китае.

Исследование было опубликовано в PNAS.

«Динозавры вымирали постепенно в течение миллионов лет, вместо того, чтобы внезапно исчезнуть из-за внезапных бедствий», — сказал South China Morning Post автор исследования Цян Ван из Китайской академии наук .

Однако эти выводы еще будут проверены. Исследование является продолжением длительных споров среди палеонтологов о том, умерли ли нептичьи динозавры внезапно или они уже балансировали на грани исчезновения, прежде чем 10-километровый астероид решил их судьбу.

Новое исследование, проведенное группой геологов и палеонтологов, работающих в Китае, предполагает, что биоразнообразие динозавров исчезало по крайней мере за 2 млн лет до того, как динозавры вымерли в конце мелового периода, оставив птиц в качестве своих единственных живых потомков.

Его выводы основаны на коллекции окаменелостей яиц, в том числе нескольких полных и неполных яиц динозавров, сохранившихся в 150-метровых слоях горных пород, которые были отложены между 68,2 и 66,4 млн лет назад, прямо перед тем, как над динозавры вымерли.

«Наши результаты подтверждают долгосрочное сокращение глобального биоразнообразия динозавров до 66 млн лет назад, что, вероятно, подготовило почву для массового вымирания нептичьих динозавров в конце мелового периода», — пишут в своей статье исследователь Китайского университета геонаук Фей Хань и его коллеги.

Несмотря на свои утверждения, команда справедливо отмечает , что вымирание динозавров остается спорным по целому ряду причин, таких как «предвзятость выборки в палеонтологической летописи, различия в используемых аналитических подходах и редкость высокоточных геохронологических датировок окаменелостей динозавров».

Другие исследования, которые также предполагают, что динозавры были склонны к вымиранию, предполагают, что их разнообразие могло начать сокращаться за 10 млн лет до того, как метеорит врезался в Землю.

Хан и его коллеги пришли к выводу, что единственный способ разрешить противоречивые интерпретации — найти, взять пробы и проанализировать больше окаменелостей, а также интегрировать существующие данные из мест окаменелостей по всему миру, чтобы лучше понять закономерности вымирания.

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