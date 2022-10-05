Какое масло эффективно борется с выпадением волос

Известно, что льняные семени отлично подходят для похудения. Они уже давно рекомендуются диетологами. Но в последнее время также появились доказанные преимущества льняного масла для роста волос.

Льняное масло имеет явные преимущества для волос.

Об этом сообщает портал Health Shots, который обратился к известному индийскому дерматологу Чиранживу Чабре.

Вот почему льняное масло отлично подходит для волос:

1. Попрощайтесь с выпадением волос

«Льняное масло содержит витамин Е, который способствует росту новых волос и лечит выпадение волос. Сильные антиоксиданты, такие как лигнаны, могут помочь выращивать более здоровые и сильные локоны. Обильное белком и селеном, масло способствует выращиванию объемных и блестящих волос», — говорит д-р Чабра.

2. Больше никаких «хлопьев» перхоти

Применение льняного масла местно уменьшает перхоть, питая кожу головы изнутри и предотвращая шелушение. Доктор Чабра объясняет, что «льняное масло наполнено противовоспалительными ингредиентами и, следовательно, может противостоять вредным бактериям и сдерживать перхоть в страхе».

3. Хорошо для роста волос

Использование льняного масла для ваших волос способствует их росту и приводит к более длинным и сильным волосам за меньшее время. «Будучи арсеналом всего хорошего, масло богато альфа-линоленовой кислотой, незаменимой омега-3 жирной кислотой, которая является обязательным условием для нормального роста и развития человека», — говорит д-р Чабра.

Семена льна хороши не только для ухода за волосами, но и для снижения веса и ухода за кожей. «Льняное масло может успокоить атопический дерматит, состояние кожи, обычно называемое экземой. Оно также уменьшает появление тонких линий и других признаков старения. Льняное масло осветляет цвет лица. Поскольку оно содержит мощные антиоксиданты, оно также защищает кожу от солнечных лучей и загрязнения», — говорит д-р Чабра.

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