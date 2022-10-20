Для здорового пищеварения и похудения: диетологи рассказали, когда лучше всего ужинать

Хотя вы, возможно, слышали, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, не стоит также забывать о монументальной важности ужина.

Чтобы определить лучшее время для ужина, SheFinds.com поговорили с диетологом Кимберли Гомер и экспертом по сну Джеффом Каном. Они сказали, что идеально есть за 2-3 часа до сна. Читайте дальше, чтобы узнать, почему.

Эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что лучше всего есть за несколько часов до сна. «Лучше всего ужинать как минимум за 2 часа (в идеале за 3 часа) до того, как ваша голова коснется подушки», — подтверждает Гомер. Это хорошо для вашего тела, когда дело доходит до пищеварения, потери веса и сна.

Одна из основных причин, по которой вы должны оставлять достаточно времени между ужином и сном, заключается в том, что вы должны дать своему телу достаточно времени для переваривания пищи, пока вы бодрствуете. В противном случае вы не только столкнетесь с несварением желудка, но и с трудом сможете получить полноценный ночной отдых. «Когда вы спите, вы должны отдыхать и восстанавливаться, а не переваривать пищу, — напоминает Гомер. — Переваривание пищи во время сна может вызвать кислотный рефлюкс и расстройство желудка».

Кан соглашается, отмечая, что лучше всего переваривать пищу стоя или сидя. «Лежание, чтобы переварить пищу, часто приводит к изжоге, расстройству желудка и желудочно-кишечному дискомфорту, которые сами по себе неудобны и могут привести к уменьшению или ухудшению сна», — говорит он.

Курсор писал ранее, как быстро снизить уровень сахара в крови без лекарств: способы, которые доступны всем.