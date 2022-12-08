Доктор назвал худший утренний напиток для людей, которые борются с расстройством желудка

Потягивание теплого напитка может стать неотъемлемой частью вашего утреннего ритуала. Однако, к сожалению, выбор неправильного напитка может иметь негативные последствия для вашего здоровья.

Есть один популярный продукт, который, как предупреждают эксперты в области здравоохранения, может усугубить расстройство желудка и кислотный рефлюкс: кофе.

Правильно: если вы хотите покончить с неприятным несварением желудка, возможно, пришло время бросить пить кофе. SheFinds поговорили с Дэвидом Зейтцем, доктором медицинских наук, сертифицированным врачом и медицинским директором Ascendant Detox, чтобы узнать больше о том, почему кофе так вреден при расстройстве желудка и что можно пить вместо него, чтобы избежать этой проблемы.

Кофе

По словам доктора Зейтца, «кофе, вероятно, является худшим утренним напитком, когда речь идет о кислотном рефлюксе». Он говорит, что это во многом связано со всем кофеином, который содержится в этом напитке, и, к сожалению, по этой же причине многие из нас пьют его каждое утро. Хотя кофеин может дать вам заряд бодрости, необходимый для того, чтобы пережить утро, он также может вызвать проблемы с вашим телом.

«Кофе имеет высокий уровень кофеина, который может ухудшить симптомы кислотного рефлюкса, расслабляя нижний пищеводный сфинктер (НПС), — объясняет доктор Зейтц. — НПС — это мышца, отвечающая за то, чтобы содержимое желудка не попало в пищевод, и когда она расслабляется, может возникнуть кислотный рефлюкс».

Но это не единственная проблема, которую создает кофе. Он указывает, что он также «содержит кислоты, которые могут способствовать повышению кислотности в желудке и пищеварительной системе, что еще больше увеличивает вероятность возникновения кислотного рефлюкса. По этим причинам кофе часто является ключевым триггером кислотного рефлюкса у многих людей».

Если вы не можете обойтись без утреннего напитка, есть несколько вариантов, которые помогут предотвратить несварение желудка. «Вместо того, чтобы пить кофе, рекомендуется выбирать напиток с меньшим содержанием кофеина и кислотностью, — предлагает доктор Зейтц. — Например, травяные чаи, такие как имбирный или ромашковый, могут быть хорошей альтернативой, поскольку они часто некислые и содержат меньше кофеина. Зеленый чай без кофеина также может быть полезен, поскольку в нем по-прежнему мало кофеина, но больше антиоксидантов».

Ранее Курсор писал, что эксперт призвала прекратить есть эти три продукта для более здорового кишечника.