Доктор назвала лучшие маски для роста волос

Если вам интересно, как использовать луковый сок для роста волос и контроля их выпадения, читайте об этих трех домашних масках для волос.

Иногда естественный уход — лучший способ позаботиться о наших волосах. На самом деле сегодня ряд брендов предлагают натуральные средства по уходу за волосами, и лук является одним из наиболее часто используемых ингредиентов.

Чтобы узнать, как использовать луковый сок для роста волос и предотвращения некоторых проблем с волосами, Health Shots поговорили с доктором Ринки Капур, консультантом-дерматологом и дермато-хирургом The Esthetic Clinics.

Доктор Капур говорит: «Лук богат цинком, серой, ферментом каталазой (антиоксидант), фолиевой кислотой, витаминами С, Е, В, фосфором, калием и другими необходимыми питательными веществами, которые делают лук очень эффективным в борьбе с грибковыми инфекциями, улучшая здоровье волос, оживляя спящие фолликулы и сохраняя кожу головы чистой и здоровой».

1. Маска из меда и лукового сока

Эта маска помогает волосам удерживать влагу, действуя как естественный кондиционер, и укрепляет волосяные фолликулы, предотвращая повреждение и сухость волос.

Сделайте маску, смешав одну столовую ложку меда хорошего качества с половиной чашки свежего лукового сока.

Нанесите на кожу головы и длину волос и аккуратно помассируйте.

Оставьте на 15 минут.

Смойте мягким шампунем и кондиционером.

Вы можете использовать ее один раз в неделю.

2. Маска из лукового сока и имбиря

Этот компресс обладает противовоспалительным действием и улучшает кровообращение. Вот почему он отлично подходит для стимулирования роста волос.

В зависимости от длины ваших волос возьмите равные порции имбирного и лукового сока и хорошо перемешайте.

Нанесите эту комбинацию на кожу головы и хорошо помассируйте.

Оставьте примерно на час, прежде чем смыть мягким шампунем и кондиционером.

Используйте эту маску для волос через день.

3. Кокосовое масло и луковый сок

Эффективность кокосового масла для волос не вызывает сомнений. Эта маска помогает восстановить фолликулы и лечит кожу головы изнутри. Для общего здоровья волос эта маска хороша.

Смешайте кокосовое масло и луковый сок в соотношении 1:1.

Нанесите на кожу головы и длину волос.

Оставьте на 30 минут.

Смыть мягким шампунем и кондиционером.

Используйте эту маску для волос один или два раза в неделю.

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