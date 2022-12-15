Доктор рассказала, как подтянуть дряблую кожу после похудения

Если вы достигли своей цели по снижению веса, подумали ли вы о следующей важной вещи? Что ж, после потери веса крайне важно нарастить мышечную массу, чтобы предотвратить обвисание кожи. Потеря веса может казаться достижением, но дряблая кожа может вас разочаровать. Однако с некоторыми корректировками образа жизни вы можете нарастить мышечную массу и получить упругое и подтянутое тело.
Health Shots поговорили с доктором Арчана Батра, диетологом и физиотерапевтом, чтобы узнать, что может помочь подтянуть кожу после потери веса.
1. Массируйте кожу
Сделайте утренним ритуалом массаж тела с головы до ног. Утверждается, что масло не только увлажняет и питает кожу, но и помогает избавиться от токсинов, выделяемых кожей во время сна. Токсины удаляются с вашей кожи, когда вы втираете масло.
2. Пейте много воды
Вода может повысить эластичность вашей кожи и, естественно, сделает ее гладкой, увлажненной и упругой. Если вы часто тренируетесь, вода имеет решающее значение для восстановления вашего тела и мышц как во время, так и после тренировки.
3. Соблюдайте сбалансированную диету
Отказ от нездоровой пищи, сахара и полуфабрикатов, а также ограничение потребления алкоголя — это лишь один из важных шагов. Наполните свой рацион большим количеством клетчатки и белка, чтобы сохранить здоровье и эластичность кожи.
4. Процедура безоперационного улучшения кожи
Хотя эффекты нехирургических процедур по подтяжке кожи, как правило, незаметны, они могут быть полезными, если у вас есть только легкие случаи дряблой кожи. Большинство нехирургических процедур безопасны, но вы всегда должны консультироваться со своим врачом и изучать терапевтов, выполняющих какие-либо процедуры. Ультразвук, лазерное лечение и нехирургическая радиочастота — вот несколько нехирургических методов, которые могут помочь при дряблой коже.
5. Накачать мышцы
Сосредоточившись на силовых тренировках в рамках своей фитнес-программы, вы сможете заменить жир, который когда-то заполнял вашу кожу, мышечной массой.
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