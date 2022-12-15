Доктор рассказала, как подтянуть дряблую кожу после похудения

Достигли цели похудеть? Теперь пришло время следовать этим пяти советам, чтобы сформировать свое тело.

Если вы достигли своей цели по снижению веса, подумали ли вы о следующей важной вещи? Что ж, после потери веса крайне важно нарастить мышечную массу, чтобы предотвратить обвисание кожи. Потеря веса может казаться достижением, но дряблая кожа может вас разочаровать. Однако с некоторыми корректировками образа жизни вы можете нарастить мышечную массу и получить упругое и подтянутое тело.

Health Shots поговорили с доктором Арчана Батра, диетологом и физиотерапевтом, чтобы узнать, что может помочь подтянуть кожу после потери веса.

1. Массируйте кожу

Сделайте утренним ритуалом массаж тела с головы до ног. Утверждается, что масло не только увлажняет и питает кожу, но и помогает избавиться от токсинов, выделяемых кожей во время сна. Токсины удаляются с вашей кожи, когда вы втираете масло.

2. Пейте много воды

Вода может повысить эластичность вашей кожи и, естественно, сделает ее гладкой, увлажненной и упругой. Если вы часто тренируетесь, вода имеет решающее значение для восстановления вашего тела и мышц как во время, так и после тренировки.

3. Соблюдайте сбалансированную диету

Отказ от нездоровой пищи, сахара и полуфабрикатов, а также ограничение потребления алкоголя — это лишь один из важных шагов. Наполните свой рацион большим количеством клетчатки и белка, чтобы сохранить здоровье и эластичность кожи.

4. Процедура безоперационного улучшения кожи

Хотя эффекты нехирургических процедур по подтяжке кожи, как правило, незаметны, они могут быть полезными, если у вас есть только легкие случаи дряблой кожи. Большинство нехирургических процедур безопасны, но вы всегда должны консультироваться со своим врачом и изучать терапевтов, выполняющих какие-либо процедуры. Ультразвук, лазерное лечение и нехирургическая радиочастота — вот несколько нехирургических методов, которые могут помочь при дряблой коже.

5. Накачать мышцы

Сосредоточившись на силовых тренировках в рамках своей фитнес-программы, вы сможете заменить жир, который когда-то заполнял вашу кожу, мышечной массой.

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