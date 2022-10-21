Два кулинарных масла, которые разрушают пищеварительную систему

Названы два кулинарных масла, которые вы никогда не должны использовать при газах и вздутии живота.

Чтобы докопаться до сути вещей и узнать о некоторых из худших масел, которые вам следует исключить из своего рациона, если вы боретесь с проблемами пищеварения, такими как газы и вздутие живота, SheFinds.com поговорили с экспертами Эмили Вайс Шаффер и Сьюзан Блейк.

Они сказали, что масло канолы и соевое масло — это две разновидности, которых вам следует избегать, если вы хотите сохранить свой кишечник в отличной форме. Читайте дальше для получения дополнительной информации.

Рапсовое масло

Хотя масло канолы является одним из основных продуктов на многих американских кухнях, Блейк говорит, что оно может серьезно сказаться на общем состоянии здоровья. «Масло канолы может содержать большое количество жирных кислот омега-6, но оно также содержит много мононенасыщенных жиров и небольшое количество жирных кислот омега-3», — говорит она.

Одной из основных проблем является тот факт, что это масло сильно переработано. Как объясняет Блейк, «перед продажей в качестве растительного масла оно обычно подвергается обширной обработке, которая включает использование химических растворителей, таких как гексан. Этот тип обработки может привести к многочисленным токсичным побочным продуктам, которые могут быть вредны для вашего здоровья».

Соевое масло

Соевое масло — еще одно масло с сильным воспалительным действием, которое, по словам Блейк, богато омега-6 жирными кислотами, омега-3 жирными кислотами и мононасыщенными жирами. «Проблема с соевым маслом заключается в том, что оно сильно переработано и часто получено из генетически модифицированных соевых бобов», — предупреждает она, отмечая, что «высокий уровень омега-6 жирных кислот в соевом масле может фактически способствовать воспалению, а не предотвращать его, что потенциально может привести к таким проблемам, как болезни сердца и диабет 2 типа».

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