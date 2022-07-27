Эксперт назвала пять каш, которые запрещено есть на завтрак

Обычно большинство людей на завтрак едят разнообразные каши. Однако, некоторые из них могут нанести вред организму, предупредили эксперты.

Нутрициолог Екатерина Черная назвала 5 самых вредных завтраков из сваренной крупы.

Об этом сообщает Ukr health.

По словам специалиста, эта манная каша категорически не подходит для завтрака. Она изготавливается из пшеницы и содержит клейковину с глютеном. Через 30 минут этот быстрый углевод распадется в организме на глюкозу. Манка не является отдельным видом крупы. Фактически это перетертое в мелкую крошку муку. Если такую кашу давать детям, то во взрослом возрасте у них могут возникнуть проблемы с работой ЖКТ.

Рисовая каша готовится из пропаренной белой крупы. Чувство голода после употребления такого завтрака возникнет уже через час. К тому же в нем нет полезных веществ.

Каши-пятиминутки из злаков совершенно бесполезны для здоровья. Ценных веществ в такой пище нет, поскольку они уничтожаются в процессе термической обработки. Лучше всего выбирать злаки, которые нужно готовить 20-25 минут.

Кукурузная каша относится к быстрым углеводам. Пользы в такой еде нет.

Кроме того, эксперт рекомендовала обратить внимание на кашу из зеленой гречки, горошницы и льняного семени. В частности, они прекрасно насытят организм и чувство голода наступит нескоро.

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