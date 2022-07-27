Эксперт назвала пять каш, которые запрещено есть на завтрак

Нутрициолог Екатерина Черная назвала 5 самых вредных завтраков из сваренной крупы.
Об этом сообщает Ukr health.
По словам специалиста, эта манная каша категорически не подходит для завтрака. Она изготавливается из пшеницы и содержит клейковину с глютеном. Через 30 минут этот быстрый углевод распадется в организме на глюкозу. Манка не является отдельным видом крупы. Фактически это перетертое в мелкую крошку муку. Если такую кашу давать детям, то во взрослом возрасте у них могут возникнуть проблемы с работой ЖКТ.
Рисовая каша готовится из пропаренной белой крупы. Чувство голода после употребления такого завтрака возникнет уже через час. К тому же в нем нет полезных веществ.
Каши-пятиминутки из злаков совершенно бесполезны для здоровья. Ценных веществ в такой пище нет, поскольку они уничтожаются в процессе термической обработки. Лучше всего выбирать злаки, которые нужно готовить 20-25 минут.
Кукурузная каша относится к быстрым углеводам. Пользы в такой еде нет.
Кроме того, эксперт рекомендовала обратить внимание на кашу из зеленой гречки, горошницы и льняного семени. В частности, они прекрасно насытят организм и чувство голода наступит нескоро.
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