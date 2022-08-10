Нутрициолог дала советы, которые помогут убрать целлюлит

Нутрициолог Анна Гоголева рассказала, что многие женщины имеют целлюлит и назвала способы, которые действительно помогают от него избавиться.

Целлюлит — проблема, с которой сталкивается около 80-90% женщин и причины ее возникновения могут быть разными. Однако, если приложить усилия, избавиться от «апельсиновой корки» все же можно.

Нутрициолог Анна Гоголева рассказала об этом на своей странице в Instagram.

В первую очередь, эксперт рекомендует наладить здоровое питание. Нужно пересмотреть свой рацион и ограничить или же полностью исключить из него калорийные продукты. А вместо этого обогатите его овощами, фруктами, в которых много омега-3 кислот, витаминов и антиоксидантов. Также добавьте в меню кедровое или кунжутное масло, вместо подсолнечного.

Следите за водным балансом. Вода должна быть слабощелочной, минерализованной, но без газа. Но во второй половине дня не стоит злоупотреблять большим количеством воды, чтобы не вызвать отечность.

Чтобы избавиться от целлюлита, пейте больше травяного чай или ягодных отваров вместо сладкой газировки и кофе. Но вот приемы пищи не стоит запивать жидкостью, так что попробуйте избавиться от такой привычки, если она есть.

По словам нутрициолога, в борьбе с «апельсиновой коркой» хорошо помогает пихтовый экстракт-бальзам, потому что он насыщает клетки кислородом и поднимает тонус.

Еще важный элемент хорошего обращения воды – калий. Именно этот минерал поддерживает баланс жидкостей тела и не допускает застоя. Его можно найти в огурцах, сельдерее, миндале.

И последний совет — больше двигайтесь. Правильное питание в сочетании с физической активностью приведет вас к желаемому результату намного быстрее.

«Курсор» писал ранее, что как разогнать метаболизм и быстро похудеть.