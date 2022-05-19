Нутрициолог назвала три важных секрета быстрого сжигания жира

Какие именно — об этом рассказала нутрициолог Надежда Пахирко на странице в Instagram .

Эксперты говорят: не существует таких упражнений, таблеток, поясов, обертываний и других чудесных средств, которые сжигают жир на каком-то конкретном месте. Все это происки маркетологов. Но запустить или ускорить этот процесс под силу каждому

Убрать жир можно лишь соблюдая три условия — дефицит калорий, правильный баланс БЖУ и физическая активность.

Для того, чтобы расстаться с лишним жиром не достаточно делать упражнения. Вам нужно выполнить еще одно важное условие — тратить калорий больше, чем съедать.

Съедая свою норму белка ежедневно, ваша мышечная масса поддерживается, не разрушается. Это очень важно ведь мышцы даже в состоянии покоя расходуют большое количество энергии. Чем больше у вас мышц, тем интенсивнее обменные процессы, тем быстрее уходит вес.

Прорабатывая упражнениями отдельные участки тела, вы укрепляете мышцы в этой области. Упражнения дают дополнительный расход калорий, и чем вы серьезнее подходите к тренировкам, тем больше расходуете калорий, а это ускоряет правильное похудение.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые полезны для здоровья сердца. Диетологи считают, что овес, фисташки, а также сардины содержат идеальный набор полезных веществ, которые положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы человека.