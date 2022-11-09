Эксперты назвали 10 популярных продуктов, которые разрушают здоровье

То, что вкусно, не означает, что оно также и полезно. Вот список из 10 нездоровых продуктов, которые более вредны, чем вы думаете.

Чтобы вести здоровый образ жизни и достичь полного благополучия, не поддавайтесь своей тяге к упомянутым ниже нездоровым продуктам.

Список составлен медпорталом HealthShots.

1. Сахар

Сахар является одной из основных причин диабета и ожирения во всем мире. Он также создает большую нагрузку на печень, поджелудочную железу и пищеварительную систему.

2. Безалкогольные напитки

Газированные безалкогольные напитки являются одним из самых больших источников добавления сахара и кофеина в рацион. Регулярное употребление этого ультрапереработанного продукта питания может привести к ряду заболеваний, включая ожирение, диабет 2 типа, метаболический синдром и воспалительные заболевания.

3. Рафинированные углеводы

Хотя углеводы являются жизненно важной частью любой хорошо сбалансированной диеты, следует стараться употреблять цельные продукты и избегать рафинированных зерен. Рафинированные углеводы, которые обычно содержатся в обработанных пищевых продуктах, таких как макароны, белый хлеб и кексы, быстро расщепляются вашим организмом, что приводит к резким скачкам уровня сахара в крови.

4. Алкоголь

Все знают, что алкоголь вреден для здоровья. Слишком много алкоголя может вызвать несколько долгосрочных проблем со здоровьем, включая цирроз печени и печеночную недостаточность. Кроме того, он может раздражать ткани и делать их восприимчивыми к повреждениям, вызванным канцерогенами (веществами, вызывающими рак).

5. Картофельные чипсы

Продукты, обжаренные при высокой температуре, могут образовывать акриламид, известный канцероген. Более того, картофельные чипсы не только содержат много жира, но и покрыты слишком большим количеством соли, что делает их богатыми натрием. Это может привести к проблемам с кровяным давлением и холестерином, увеличивая риск инсультов и сердечных приступов.

6. Маргарин

Маргарин — популярный спред, используемый во всем мире для выпечки, приготовления пищи и ароматизации. Несмотря на то, что он широко популярен, он содержит вредные для здоровья трансжиры. Эти жиры не могут быть обработаны вашим телом и чрезвычайно вредны. Они усиливают воспаление, повышают уровень плохого холестерина и повреждают стенки кровеносных сосудов.

7. Консервированные супы

Многие считают консервированный суп здоровой закуской, чтобы утолить чувство голода. Однако, вопреки распространенному мнению, в этих супах много соли. Хотя соль необходима в небольших количествах, она является основным источником натрия, а избыточное потребление может увеличить риск гипертонии и сердечных приступов.

8. Пончики

Изготовленные из рафинированных углеводов и белого сахара, пончики крайне вредны как для вашей талии, так и для общего состояния здоровья. Они не только обжарены во фритюре, но и богаты трансжирами, которые повышают уровень холестерина и повреждают сердечные сосуды.

9. Обработанное мясо

Обработанное мясо содержит большое количество натрия и нитратов, которые весьма вредны для здоровья. Исследования показывают, что употребление этого мяса связано с повышенной восприимчивостью к раку толстой кишки.

10. Лапша быстрого приготовления

Один из лучших советов по здоровому образу жизни, которому вы можете следовать, — избегать любой пищи, название которой начинается с «быстрого приготовления». Как и в консервированных супах, в лапше быстрого приготовления очень много натрия. Кроме того, она содержит большое количество глутамата натрия (MSG), который действует как токсин для нервов и репродуктивной системы.

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