Эксперты назвали лучшие лимонные маски для здоровой кожи

Вас беспокоит жирная кожа или морщины? Попробуйте эти лимонные маски для лица, чтобы решить упомянутые проблемы.

Лимон значительно улучшает вкус многих рецептов, а лимонные напитки славятся своим тонизирующим и освежающим эффектом. Питательные вещества, содержащиеся в лимоне, удовлетворяют потребности организма в витаминах. Но лимон используется не только в качестве продукта питания, но и для усиления сияния лица!

Об этом пишет медпортал HealthShots.

Лимон полезен для кожи, потому что:

* Витамин С в изобилии содержится в лимоне, который действует как антивозрастной агент.

* Контролирует избыток кожного сала, выделяемого из пор лица, благодаря чему избавляет от прыщей.

* Лимон также полезен, чтобы избежать темных пятен и шрамов.

Как использовать лимон для кожи?

1. Для чистой кожи

Натрите небольшой огурец в миску и смешайте с ним 9-10 капель лимонного сока. Теперь нанесите эту маску на чистое лицо и через 15-20 минут смойте прохладной водой.

2. Для удаления загара

Размять помидор и смешать с ним одну ложку лимонного сока и одну ложку творога. После очищения лица нанесите эту смесь и через 10-15 минут умойте лицо водой.

3. Для сияющей кожи

Смешайте в миске одну ложку меда, одну ложку сухого молока и одну ложку лимонного сока. Теперь нанесите этот компресс после умывания лица и через 15-20 минут смойте его водой.

4. Для уменьшения морщин

Смешайте две столовые ложки геля алоэ вера, одну чайную ложку меда и одну чайную ложку лимонного сока. Теперь нанесите этот компресс на чистое лицо и через 15-20 минут очистите лицо водой.

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