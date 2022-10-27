Эксперты назвали лучшие лимонные маски для здоровой кожи

Лимон значительно улучшает вкус многих рецептов, а лимонные напитки славятся своим тонизирующим и освежающим эффектом. Питательные вещества, содержащиеся в лимоне, удовлетворяют потребности организма в витаминах. Но лимон используется не только в качестве продукта питания, но и для усиления сияния лица!
Об этом пишет медпортал HealthShots.
Лимон полезен для кожи, потому что:
* Витамин С в изобилии содержится в лимоне, который действует как антивозрастной агент.
* Контролирует избыток кожного сала, выделяемого из пор лица, благодаря чему избавляет от прыщей.
* Лимон также полезен, чтобы избежать темных пятен и шрамов.
Как использовать лимон для кожи?
1. Для чистой кожи
Натрите небольшой огурец в миску и смешайте с ним 9-10 капель лимонного сока. Теперь нанесите эту маску на чистое лицо и через 15-20 минут смойте прохладной водой.
2. Для удаления загара
Размять помидор и смешать с ним одну ложку лимонного сока и одну ложку творога. После очищения лица нанесите эту смесь и через 10-15 минут умойте лицо водой.
3. Для сияющей кожи
Смешайте в миске одну ложку меда, одну ложку сухого молока и одну ложку лимонного сока. Теперь нанесите этот компресс после умывания лица и через 15-20 минут смойте его водой.
4. Для уменьшения морщин
Смешайте две столовые ложки геля алоэ вера, одну чайную ложку меда и одну чайную ложку лимонного сока. Теперь нанесите этот компресс на чистое лицо и через 15-20 минут очистите лицо водой.
Ранее Курсор писал, что медики назвали сигналы тела, которые не следует оставлять без внимания.