Диетологи назвали утренний напиток, улучшающий пищеварение

Хотя было доказано, что утренняя чашка кофе приносит значительную пользу для здоровья, особенно при употреблении черного кофе, она также может вызвать расстройство пищеварения и дискомфорт в желудке.
Об этом пишет SheFinds.com.
Если вы стремитесь сократить свою тягу к кофеину и заменить утренний кофе чем-то более полезным для кишечника, есть один напиток, который, по мнению экспертов в области здравоохранения, станет отличным выбором: чайный гриб.
Слегка газированный ферментированный чай, чайный гриб — это богатый пробиотиками напиток, который может принести организму множество преимуществ, особенно в виде улучшения здоровья кишечника. « Основное преимущество чайного гриба — это миллиарды пробиотиков, содержащихся в напитке, — объясняет доктор Эмили Зорн. — Пробиотики помогают нам иметь здоровый кишечник и чаще всего встречаются в таких продуктах, как йогурт и квашеная капуста».
В то время как кофе часто может раздражать слизистую оболочку желудка при употреблении натощак, употребление чайного гриба первым делом с утра может помочь обеспечить здоровую дозу пробиотиков в вашей системе, которые естественным образом сбалансируют ваш кишечник и улучшат пищеварение. «Комбуча — один из немногих напитков, богатых пробиотиками, — отмечает Зорн. — Для людей с непереносимостью лактозы (и для людей, которые не едят йогурт или квашеную капусту) чайный гриб является отличным источником пробиотиков».
«Курсор» писал ранее, что ученые сообщили о новом способе, который поможет избавиться от лишних килограмм без диет и изнурительных тренировок в зале.