Диетологи назвали утренний напиток, улучшающий пищеварение

Кофе — это любимый многими людьми способ начать утро, так как он предлагает заряд энергии для тела. Однако, как сообщила эксперт, есть важный нюанс.

Хотя было доказано, что утренняя чашка кофе приносит значительную пользу для здоровья, особенно при употреблении черного кофе, она также может вызвать расстройство пищеварения и дискомфорт в желудке.

Об этом пишет SheFinds.com.

Если вы стремитесь сократить свою тягу к кофеину и заменить утренний кофе чем-то более полезным для кишечника, есть один напиток, который, по мнению экспертов в области здравоохранения, станет отличным выбором: чайный гриб.

Слегка газированный ферментированный чай, чайный гриб — это богатый пробиотиками напиток, который может принести организму множество преимуществ, особенно в виде улучшения здоровья кишечника. « Основное преимущество чайного гриба — это миллиарды пробиотиков, содержащихся в напитке, — объясняет доктор Эмили Зорн. — Пробиотики помогают нам иметь здоровый кишечник и чаще всего встречаются в таких продуктах, как йогурт и квашеная капуста».

В то время как кофе часто может раздражать слизистую оболочку желудка при употреблении натощак, употребление чайного гриба первым делом с утра может помочь обеспечить здоровую дозу пробиотиков в вашей системе, которые естественным образом сбалансируют ваш кишечник и улучшат пищеварение. «Комбуча — один из немногих напитков, богатых пробиотиками, — отмечает Зорн. — Для людей с непереносимостью лактозы (и для людей, которые не едят йогурт или квашеную капусту) чайный гриб является отличным источником пробиотиков».

«Курсор» писал ранее, что ученые сообщили о новом способе, который поможет избавиться от лишних килограмм без диет и изнурительных тренировок в зале.