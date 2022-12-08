Эксперты назвали пять доступных продуктов, которые продлевают жизнь

Активный образ жизни и отсутствие вредных привычек – главные условия длинной и здоровой жизни, но не нужно забывать о питании.

Ученые рассказали, что способствует профилактике хронических заболеваний и, соответственно, может продлить продолжительность жизни.

Об этом пишет healthline.

Коричневый рис— этот гарнир обязателен в районах мира, где живут дольше. Из него состоит 65% их рациона. Советуем выбирать не белый, а именно коричный или черный рис, ведь в них немало клетчатки и антиоксидантов.

Капуста богата калием. Да и вообще ученые доказали, что листовые зеленые овощи полезны для человеческого организма. Капуста также поможет вам в борьбе с разными видами рака, ведь содержит химические вещества, усиливающие природные системы детоксикации организма.

Бобы содержат мало насыщенных жиров и калорий, но немало клетчатки. Диета с ее высоким содержанием способствует снижению риска сердечных заболеваний и диабета. Рекомендуется употреблять 25 грамм клетчатки в день женщинам и 38 грамм – мужчинам. Половина стакана фасоли, к слову, содержит около 9 граммов клетчатки. Также этот представитель бобовых является хорошим источником белка и железа.

Морковь – бюджетный и очень полезный продукт. Морковь содержит в себе немало калия, который является важным для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. В этом овоще содержится также много фитонутриентов, каротиноидов и полифенолов.

Картофель содержит немало калия, способствующего уменьшению риска инсульта. Картофель, кроме этого, содержит витамин B1, помогающий развитию организма, фолиевую кислоту, влияющую на продуцирование эритроцитов, и полезный при заболеваниях витамин B6.

Ранее Курсор рассказывал про два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.