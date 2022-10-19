Эксперты назвали соки, которые очистят печень от шлаков и токсинов

Печень фильтрует и выводит токсины и шлаки из нашего организма. Но время от времени этот орган сам нуждается в «очистке».

Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, прием медикаментов, стресс и алкоголь сильно влияют на здоровье печени. А потому она нуждается в поддержке и очистке, говорят врачи.

Об этом пишет woman.

Печень может долго не реагировать на повреждающие факторы, но существуют признаки, ориентируясь на которые, вы можете понять, что пришло время ей помочь. Если вы прибавили в весе, и не можете четко объяснить по какой причине, испытываете усталость самого утра, вам труднее справляться с повседневными задачами, запах вашего тела стал неприятным, устали бороться с проявлениями аллергии, то вам следует обратить внимание на здоровье печени. Врачи назвали несколько соков, которые помогут запустить процессы регенерации и при этом не навредят вашему здоровью.

Свекольный сок. Бетаин, который содержится в свекле, активизирует липидный обмен в печени и тем самым он предупреждает жировое перерождение ее клеток. Также он стимулирует выработку желчи, вместе с которой из печени выводятся токсины и шлаки.

Морковный сок. Многочисленные исследования показали, что ретиноевая кислота, содержащаяся в корнеплоде, защищает печень от воздействия вредных веществ и запускает естественные процессы восстановления. Морковный сок нормализует отток желчи и ускоряет обменные процессы, тем самым снижает нагрузку на печень.

Овсяный напиток активирует восстановительные процессы в клеточных мембранах, помогает наладить выведение токсинов из тканей печени и снимает их воспаление, а также ускоряет метаболизм и укрепляет общий иммунитет. Для приготовления чудодейственного напитка вам понадобится 350 миллилитров чистой горячей воды и полторы столовых ложки неочищенного овса. Овес необходимо промыть, залить горячей водой и оставить на 12 часов. Затем воду нужно процедить и употреблять в теплом виде утром и вечером до приема пищи. Такой настой обладает выраженным желчегонным действием и восстанавливает поврежденные клетки печени.

Зеленые листовые овощи. Листовая зелень обязательно должна присутствовать в вашем ежедневном рационе. Она богата микро и макроэлементами, витаминами и клетчаткой. Употребление рукколы, петрушки, сельдерея, базилика и шпината в количестве 60 граммов в день, гарантирует поступление в организм суточной нормы полезных веществ. Зелень стимулирует выработку желчи и способствует очищению печени.

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