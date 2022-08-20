Эксперты назвали звуки, которые способны излечивать

Некоторые звуки могут стимулировать оздоровление органов, приводя к исцелению организм человека:

Ученые объясняют, что лечебный эффект рождается от сочетаний частотных колебаний разновысотных звуков, входящих в резонанс с органами человеческого тела.

Специалисты утверждают, что нота «фа» по своей частоте соответствует работе желудка и кишечника. Звук частоты «до» избавляет от псориаза. А мелодическая интонация «си, соль и до» может использоваться при лечении онкологических заболеваний.

Скрипка – способна залечивать многие душевные раны, уверяют специалисты. Звук флейты снимает проявления раздражительности и оказывает благотворное влияние на органы дыхания.

Струнные инструменты положительно воздействуют на сердечную мышцу, а звук барабана и кларнета поддержит в норме давление крови и работу всей кровеносной системы. Звуки рояля помогут защитить почки и всё мочевыводящую систему, а так же щитовидную железу.

Потрясающий тембр саксофона оказывает стимулирующее действие на сексуальное влечение.

Мягкие звуки баяна или аккордеона излечивают проблемы, могущие возникнуть в брюшной полости.

Звучащая труба спасает от радикулита, а цимбалы поддержат печень. Органная музыка развивает мыслительные процессы и уравновешивает энергетические потоки позвоночника.

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