Эксперты предупредили: какие блюда могут быть опасны для людей пожилого возраста

Сочетания таких продуктов, как мясо и картофель, или мясо и макароны, молоко и печенье в рационе пожилых людей быть не должно, говорят врачи. И вот почему…

Пищеварение в пожилом возрасте не столь активно, что и в молодые годы – желудочно-кишечному тракту сложнее переваривать пищу. Пожилые люди должны есть легкую пищу, не допуская в своем повседневном тяжелых блюд.

Об этом пишет Страна здоровья.

Следует избегать тяжелых сочетаний, например мяса с картофелем или макаронами, чтобы дополнительно не нагружать пищеварительную систему.

Пренебрежение этим условием способствует появлению метеоризма, брожения, тяжести в животе. Тяжелая пища будет вести к напряжению всех систем, интоксикации организма.

Кусок жареного мяса с картофелем – это вообще недопустимо для пожилого человека, потому что и молодой человек это переварит с трудом. Это очень большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт.

Кроме этого, вредным в преклонном возрасте является сочетание молока с углеводными продуктами (например, с выпечкой).

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