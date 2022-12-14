Эксперты рассказали, как картофель помогает похудеть и поддерживать вес в норме

Картофель, как оказалось, может помочь похудеть и держать вес в норме. Ведь это сытный и не очень калорийный продукт, который богат множеством полезным веществ.

Об этом пишет Daily Mail.

Медики говорят, что картофель поможет вам быстрее насытиться, и не чувствовать голод. Именно это поможет вам сбросить вес. Те, кто добавляет в рацион картофель, насыщаются быстрее, поэтому они не пытаются в течение дня ухватить что-то вредное и калорийное.

При этом важно, как именно будет приготовлен картофель. Ведь не все способы его приготовления являются полезными. В частности, следует избегать употребления жареного картофеля и картофеля фри, поскольку жарка снижает пищевую ценность продукта, зато увеличивает его калорийность в несколько раз.

По результатам одного из экспериментов стало ясно, что люди, как правило, едят одинаковые порции в независимости от количества калорий. Если заменить картофелем другие более калорийные части «вашей тарелки» вы будете чувствовать сытость и при этом потреблять меньше, говорят эксперты.

При этом лучшим способом приготовления картофеля , чтобы он действительно помогал, является приготовление его с кожурой и употребление полностью охлажденным. Процесс охлаждения увеличивает содержание клетчатки, что очень полезно для пищеварения и метаболизма.

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