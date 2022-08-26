Эксперты рассказали, почему яйца стоит употреблять только на завтрак

Больше всего пользы можно получить от этого продукта именно на завтрак, говорят эксперты.

Яйца являются одним из наиболее доступных продуктов во всем мире, при этом их приготовление не займет много времени, что критично для работающего человека. А еще этот продукт врачи называют одним из самых полезных в мире.

Эксперты считают, что яйца лучше употреблять именно во время первого приема пищи, поскольку они и быстро усваиваются, помогают оставаться человеку сытым не менее трех часов.

Первый прием пищи является самым главным за день, поскольку он запускает процесс обмена веществ. Помимо прочего на завтрак должна приходиться примерно четверть всех съеденных за сутки калорий, потому потребляемое блюдо должно насыщать и обеспечивать тело всеми необходимыми питательными веществами.

Благодаря находящемуся в желтке лецитину человек сможет лучше запоминать попадающую в мозг информацию, быть более собранным и сконцентрированным. Более того яйца могут гарантировать хорошее настроение, поскольку в их составе присутствует тирозин. Эта аминокислота способствует выработке дофамина, известного нам как гормон счастья.

Те, кто много двигается и регулярно посещает спортивный зал или профессионально занимается спортом, могут готовить по 2 яйца ежедневно, что ускорит восстановление мышц, говорят специалисты.

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