Эксперты рассказали про диету, которая убережет от диабета

Исследователи из Университета Тулейна в США выяснили, что переход на кетогенную диету поможет оградить от диабета.

Ученые считают, что кетогенная диета может быть чем больше, чем просто модным трендом. Исследование показало, что рацион с высоким содержанием углеводов значительно снижает уровень сахара в крови у людей с диабетом.

Об этом пишет Страна здоровья.

Кетогенная диета подразумевает резкое уменьшение количества углеводов и замену их на продукты с высоким содержанием жира и белка.

Приверженцы этой диеты утверждают, что она способна принести множество преимуществ для здоровья – от поддержки остроты разума и до улучшения сердечно-сосудистой системы. Последнее исследование показывает, что кето-диета способна предотвращать диабет второго типа у людей с высоким его риском.

Исследователи наблюдали за 150 добровольцами в возрасте от 40 до 70, у которых уровень сахара в крови варьировался от преддиабетического до диабетического показателя. Никто не принимал лекарства от этого состояния. Одна группа получала обычное питание, а вторая лишь 16 г углеводов в месяц или один ломтик хлеба. К концу исследования у участников группы с низким содержанием углеводов снижение гемоглобина было втрое больше.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.