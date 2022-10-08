Эксперты рассказали, в чем опасность шведского стола для туристов

Обычно, в гостиницах со шведским столом постояльцы чаще всего выбирают то, что привыкли есть в обычной жизни.

Многим туристам нравится отдыхать в гостиницах и отелях с системой «шведский стол», потому что он предполагает большое изобилие различных блюд. Но стоит быть осторожнее.

Об этом сообщает издание DIP.

Врачи-эндокринологи рассказали об опасном для фигуры секрете, который скрывается за сервировкой шведского стола. По их словам, у такой системы питания есть свои правила, и одно из них — размещать самые дешевые и сытные блюда на первой линии выдачи.

Как правило, это высококалорийная пища, которой человек быстро набивает желудок и насыщается. Просто обратите внимание, очутившись в следующий раз у шведского стола. И не хватайте сразу то, что ближе.

Кроме того, медики отмечают, что в гостиницах со шведским столом постояльцы чаще всего выбирают то, что привыкли есть в обычной жизни. Если они любят много жареной пищи, то именно она и им попадется на глаза в первую очередь.

«Курсор» писал ранее, если вы часто живете в отелях и не игнорируете бесплатные завтраки, вам стоит почитать откровения бывшей работницы отеля. Она, в частности, рассказала, почему лучше пропускать завтрак или выбирать исключительно упакованные продукты.

Еще мы писали, что на протяжении многих лет отдых в Турции пользуется большой популярностью из-за благоприятных климатических условий и доступных цен. Но в этом году стоимость размещения в турецких отелях выросла на 81%.