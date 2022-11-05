Эндокринолог рассказала, каким должен быть рацион после 40 лет

Эндокринолог рассказала, каким должен быть рацион после 40 лет

С возрастом наш метаболизм замедляется, поэтому, чтобы избежать многих проблем, необходимо пересматривать свой рацион и исключать из него некоторые продукты. Эндокринолог Ольга Павлова рассказала, чем стоит обогатить питание после 40 лет.

Об этом сообщает издание Wworld.

По словам специалиста, в этом возрасте следует употреблять больше продуктов, помогающих противостоять воспалительным процессам.

Питаться разнообразно нужно ради здорового микробиома – это залог хорошего пищеварения, а значит и здоровье желудочно-кишечного тракта и всего организма. Например, бобовые – это горох, и фасоль, и чечевица, маш, нут, бобы. Злаки – не только рис или гречка, но и просо, сорго, кукуруза, полба, киноа. Молочные продукты — это прежде всего кисломолочные, они прекрасно влияют на организм и микробиом, в частности, — посоветовала врач.

Эндокринолог порекомендовала употреблять красную рыбу, в которой содержатся жирные кислоты омега-3, зрелые сыры, грибы, грейпфрут, способствующие уменьшению накопления продуктов метаболизма, любая зелень, фрукты и квашеная капуста как источник антиоксидантов.

По словам Павловой, в рацион также желательно добавить гречку, орехи с большим содержанием магния, пророщенные злаки и бобовые, эффективно стимулирующие процесс самоочищения организма.

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