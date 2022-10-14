Еще больше старят кожу: названы напитки, которые не стоит употреблять женщинам после 40 лет

Когда мы говорим о сияющей коже, мы часто упоминаем получение правильных витаминов и минералов из своего рациона. И когда мы думаем о «диете», многие из нас сосредотачиваются только на пище, которую мы едим, например, заменяя обработанные продукты на листовую зелень или растительные белки. Напитки иногда заметают под ковер, но, учитывая, что вы можете пить в течение дня гораздо чаще, чем есть или перекусывать, важно помнить, что правильные напитки имеют большие преимущества в уходе за кожей. Поддержание водного баланса, безусловно, важно, но так же важно свести к минимуму некоторые напитки, которые не приносят пользы вашей коже.

«Основными виновниками любых обработанных напитков являются добавленные сахара и химические вещества, — сказал Марк Тагер, доктор медицины, порталу SheFinds.com. — Мы действительно призываем людей читать этикетки, чтобы узнать, сколько сахара было добавлено. Это обычно в форме фруктозы, которая имеет метаболические и кожные эффекты. Сахара увеличивают гликирование в организме, то есть связывание сахара с молекулами белка. Когда избыток сахара связывается с коллагеном, он меняет свою форму, делая его более ломким. Это способствует появлению тонких линий и перекрестной штриховки, которые мы видим на щеках и возле губ. Каждое химическое вещество может влиять на наш микробиом, который отвечает за создание гормонов, нейротрансмиттеров и короткоцепочечных жирных кислот, играющих важную роль в здоровье и красоте кожи».

Газировка

В верхней части списка вы найдете сладкие газированные напитки. Большинство экспертов сходятся во мнении: от употребления газированных напитков НЕТ пользы, а содержание в них сахара может оказать негативное влияние на вашу кожу.

«Самым большим ингредиентом является сахар, который оказывает наибольшее негативное воздействие на кожу, — говорит доктор Надир Кази, дипломированный врач, косметический хирург-дерматолог порталу SheFinds.com. — Воспаление и обезвоживание распространены среди чрезмерно пьющих газировку. Вторым основным ингредиентом шипучих и газированных напитков является кофеин, который делает кожу более склонной к морщинам, которые могут лишить вашу кожу сияния молодости».

Кофе

«Кофе — один из самых кислых и обезвоживающих напитков на рынке, — говорит доктор Кази. — Он полон токсинов, которые могут сделать кожу сухой и обезвоженной, особенно при чрезмерном употреблении. Кофеин в кофе может вызвать прилив сил, которого вы желаете добиться в течение дня; тем не менее, большая часть кофе может лишить вашу кожу желаемой эластичности и уменьшить ее естественное сияние».

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили необходимое количество чашек кофе в день для снижения риска ранней смерти.