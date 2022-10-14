Ученые выяснили необходимое количество чашек кофе в день для снижения риска ранней смерти

Польза напитка, вероятно, связана не с кофеином, а с содержащимися в нем антиоксидантами. При этом важно использовать свежемолотый кофе, а не растворимый.
Ученые давно выяснили, что умеренное потребление кофе продлевает жизнь. Но открытым оставался вопрос о том, сколько нужно употреблять этого напитка для лучшего эффекта.
Об этом пишет storinka.com.ua.
В ходе эксперимента, который длился 11 лет, ученые определили, что человеку для снижения риска преждевременной смерти нужно пить три чашки молотого кофе. Растворимый напиток такими свойствами не обладает, подчеркивают эксперты.
В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто употреблял такое количество напитка, риск был ниже на 12%. Кроме того, у таких людей на 17% снижен риск сердечных заболеваний и на 21% инсульта.
Врач участвовавший в исследовании Пал Маурович-Хорват пояснил, что для анализа специалисты использовали МРТ. В ходе работы они выяснили, что регулярное употребление кофе в умеренном количестве полезно для здоровья сердца. Именно благодаря такому эффекту напиток может замедлить возрастные изменения в организме, резюмировал специалист.
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