Ученые выяснили необходимое количество чашек кофе в день для снижения риска ранней смерти

17:03, Сегодня
Общество
кофе в зернах фото
Фото: pixabay.com

Польза напитка, вероятно, связана не с кофеином, а с содержащимися в нем антиоксидантами. При этом важно использовать свежемолотый кофе, а не растворимый.

Ученые давно выяснили, что умеренное потребление кофе продлевает жизнь. Но открытым оставался вопрос о том, сколько нужно употреблять этого напитка для лучшего эффекта.

Об этом пишет storinka.com.ua.

В ходе эксперимента, который длился 11 лет, ученые определили, что человеку для снижения риска преждевременной смерти нужно пить три чашки молотого кофе. Растворимый напиток такими свойствами не обладает, подчеркивают эксперты.

В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто употреблял такое количество напитка, риск был ниже на 12%. Кроме того, у таких людей на 17% снижен риск сердечных заболеваний и на 21% инсульта.

Врач участвовавший в исследовании Пал Маурович-Хорват пояснил, что для анализа специалисты использовали МРТ. В ходе работы они выяснили, что  регулярное употребление кофе в умеренном количестве полезно для здоровья сердца. Именно благодаря такому эффекту напиток может замедлить возрастные изменения в организме, резюмировал специалист. 

Как сообщал Курсор, нутрициолог назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время.

Также Курсор информировал о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.

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