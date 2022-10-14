Ученые выяснили необходимое количество чашек кофе в день для снижения риска ранней смерти

В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто употреблял такое количество напитка, риск был ниже на 12%. Кроме того, у таких людей на 17% снижен риск сердечных заболеваний и на 21% инсульта.

Врач участвовавший в исследовании Пал Маурович-Хорват пояснил, что для анализа специалисты использовали МРТ. В ходе работы они выяснили, что регулярное употребление кофе в умеренном количестве полезно для здоровья сердца. Именно благодаря такому эффекту напиток может замедлить возрастные изменения в организме, резюмировал специалист.

Как сообщал Курсор, нутрициолог назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время.

Также Курсор информировал о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.