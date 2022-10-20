Ешьте эти пять видов муки, чтобы похудеть

Отказ от еды для похудения — плохая идея. Вместо этого выберите здоровый путь с этими пятью видами муки, которые действительно могут помочь вам похудеть.

Медпортал HealthShots назвал виды муки, которые наиболее полезны при похудении. О многих из них мы, возможно, даже не знали.

Мука из цельного овса. Овес — ваш лучший друг, когда дело доходит до похудения. Обратите внимание, что овес недорогой, а его мука с высоким содержанием клетчатки легко усваивается и не оказывает вредного воздействия на кишечник.

Мука баджра. Если вы действительно хотите ускорить процесс похудения, инвестируйте в муку баджра. Она легко усваивается, сохраняет чувство сытости, богата питательными веществами.

Амарантовая мука. Если вы не можете похудеть, может быть несколько причин: воспаление, высокий уровень холестерина, возможно, вы употребляете продукты, богатые глютеном, вы едите мало белка и, возможно, в вашей пище недостаточно клетчатки. Что ж, все эти проблемы можно решить с помощью амарантовой муки.

Мука раги. Вам нужна безглютеновая диета, если вы действительно хотите, чтобы вес выдал вам необходимые цифры. С этой целью ничто не может сравниться с мукой раги. Помимо того, что раги богата клетчаткой, она также богата аминокислотами. Аминокислоты действительно помогают быстрее расщеплять пищу, укрепляют мышцы, повышают иммунитет и делают кожу здоровой и напитанной. Таким образом, помимо потери веса, раги обладает и множеством других преимуществ.

Мука сатту. Если вы ищете варианты, которые легко усваиваются, тогда сатту того стоит. Помимо того, что эта мука помогает вам похудеть, поскольку она имеет низкий гликемический индекс, она также богата кальцием и железом. Известно, что мука сатту улучшает кровообращение, и если вы столкнулись с проблемой выпадения волос, она может помочь и в этом.

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