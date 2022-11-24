Эта специя может ускорить ваш метаболизм

Как оказалось, специи и приправы не только прекрасны, когда дело доходит до вкуса — некоторые из них даже обладают противовоспалительными и ускоряющими обмен веществ свойствами, которые могут помочь вам похудеть.

Чтобы узнать все об имбире и о том, почему он является таким прекрасным дополнением к любой диете для похудения, SheFinds.com поговорили с экспертами в области здравоохранения Лизой Ричардс. диетологом и создателем диеты Candida, и Викторией Гласс, доктором медицинских наук Института Фарра. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этой удивительной специи!

Имбирь

Если вы ищете вкусную приправу, которая может добавить невероятный вкус вашей еде и помочь вам сбросить вес, Ричардс и доктор Гласс говорят, что вам не следует искать ничего другого, кроме имбиря, который обладает противовоспалительным действием и ускоряет обмен веществ. Эта специя предлагает массу преимуществ для здоровья, но особенно она может быть полезна тем, кто хочет сбросить несколько килограммов.

«Имбирь обладает естественным противовоспалительным действием, что может уменьшить цифры на весах, а также облегчить боль в суставах, которая обычно мешает вам вести активный образ жизни, — объясняет Ричардс. Доктор Гласс соглашается, отмечая, что свойства имбиря, способствующие снижению веса, в значительной степени связаны с химическим веществом под названием гингерол, который, по ее словам, «помогает предотвратить накопление жировой ткани и может помочь повысить скорость метаболизма в вашем организме».

Однако на этом преимущества не заканчиваются. Как оказалось, доктор Гласс говорит, что имбирь «похоже, обладает свойствами, которые могут снизить уровень сахара в крови и кровяное давление», что делает его фантастическим ингредиентом для вашего общего состояния здоровья.

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