Какие консервы разрушают здоровье сердца

Сбалансированное питание является неотъемлемой частью любого здорового образа жизни, особенно если вы хотите похудеть. Это означает, что вы всегда должны стараться употреблять свежие, цельные продукты, такие как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, а не обработанные варианты, такие как замороженные блюда и соленые закуски. Одним из основных видов обработанных пищевых продуктов, от которых, по мнению экспертов, вам следует отказаться, если вы пытаетесь сбросить несколько килограммов, являются консервы, которые обычно содержат натрий и консерванты. Хотя они могут храниться на полке в течение длительного времени, не портясь, риски для здоровья, которые они представляют, обычно не стоят того. Особенно это касается мясных консервов.

Чтобы узнать больше об опасностях мясных консервов и о том, почему их следует избегать тем, кто хочет похудеть, SheFinds поговорили с экспертом в области здравоохранения Джесси Федером. Он рассказал о недостатках этой еды.

Мясные консервы

В то время как многие консервированные продукты вредны для вас, и нет однозначного ответа, какой из них является абсолютно худшим, Федер говорит, что мясные консервы находятся в верхней части его списка. Это потому, что, как он объясняет, «они очень богаты калориями, жирами, насыщенными жирами и натрием». Кроме того, «некоторые консервированные продукты также могут содержать много жира/масла, чтобы придать вкус, который действительно может добавить дополнительные калории». Все эти ингредиенты могут привести к ряду проблем со здоровьем, но они особенно вредны для тех, кто хочет похудеть или сохранить здоровье сердца. «Увеличенное потребление калорий может привести к увеличению веса и сердечно-сосудистым заболеваниям», — говорит Федер.

Что касается риска для здоровья сердца, Федер говорит, что «большое количество насыщенных жиров [в мясных консервах] может способствовать повышению уровня плохого холестерина, который может закупорить ваши артерии», а «высокое содержание натрия может вызвать задержку воды и увеличить кровяное давление.» По этой причине вы можете подумать о том, чтобы оставить этот продукт (и большинство консервов) на полке в следующий раз, когда пойдете за продуктами.

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