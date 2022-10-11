Эти «здоровые» продукты могут быть причиной частого вздутия живота

Наша диета играет важную роль в здоровье нашего кишечника . Осознаете вы это или нет, но многие продукты, которые вы едите каждый день, могут либо помочь, либо навредить вашей пищеварительной системе.

В то время как такие варианты, как ферментированные продукты, могут помочь сохранить ваш кишечный микробиом здоровым и счастливым, есть также много продуктов, которые эксперты в области здравоохранения рекомендуют вам избегать, если вы боретесь с проблемами пищеварения, такими как газы и вздутие живота.

Чтобы узнать о некоторых продуктах, вызывающих газообразование, SheFinds.com поговорили с экспертом.

Он указал нам на два непритязательных фрукта: яблоки и ежевику.

Яблоки

Хотя это правда, что яблоки могут быть отличной частью сбалансированной диеты, важно отметить, что не всем будет легче их переваривать. На самом деле, Диксон говорит, что если вы боретесь с хроническим вздутием живота, вы можете исключить этот хрустящий фрукт из своего рациона. «Такие продукты, как яблоки, могут вызвать у некоторых людей расстройство желудочно-кишечного тракта», — предупреждает он.

Ежевика

Ягоды — еще один продукт с высоким содержанием клетчатки, который может быть полезен для вашей пищеварительной системы, но, в частности, ежевика также может нанести вред вашему кишечнику, если вы не будете осторожны. Это потому, что, как отмечает Диксон, «несмотря на их невинный вид, они также богаты полиолами».

Полиолы, также известные как сахарные спирты, представляют собой «углеводы, часто используемые в синтезе искусственных подсластителей». Хотя эти углеводы содержат меньше калорий, чем стандартный сахар, они также медленнее перевариваются и, следовательно, дольше остаются в вашем организме.

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