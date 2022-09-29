Эта настойка очищает кишечник и артерии: достаточно стакана в день

Залейте смесь теплой водой и влейте спирт. Банку закрыть, тщательно перемешать все ингредиенты и поставить в прохладное место на 4-6 недель. В течение первых дней регулярно перемешиваем содержимое емкости. Через несколько недель смесь из плодов процедить, добавить к ней сок лимона, процедить через марлю, разлить в темные бутылки и оставить в затененном месте не менее чем на 4 недели.

Свойства зелья

Домашняя настойка включает в себя, среди прочего витамин С, витамины группы В, железо, кальций, медь, кобальт, молибден, марганец, клетчатка, кверцетин, катехин, хлорогеновую кислоту и процианиды. Благодаря содержанию многих ценных элементов лекарственный препарат обладает противовоспалительными, мочегонными и общеукрепляющими свойствами. Регулярное употребление настойки (по стакану 25 мл, до трех раз в день) улучшает работу иммунной системы, борется с симптомами инфекции, улучшает пищеварение и обмен веществ, снижает артериальное давление, оказывает успокаивающее действие, стимулирует кровообращение и препятствует образованию камней в почках и ревматическим заболеваниям.

«Курсор» писал ранее, что в составе черного перца находится витамин С, который укрепляет иммунитет, а также пиперин, ускоряющий обмен веществ и борющийся с воспалительными процессами.